Les Mots du jardin par la compagnie à Hauteur 2 Voix La Chapelle de Clairefontaine Clairefontaine-en-Yvelines, 2 juillet 2023, Clairefontaine-en-Yvelines.

Les Mots du jardin par la compagnie à Hauteur 2 Voix Dimanche 2 juillet, 15h00, 16h00 La Chapelle de Clairefontaine Entrée libre dans la nef et le jardin

Dans le cadre de la 7e édition des Jardins Ouverts, La Chapelle de

Clairefontaine présente la compagnie à Hauteur 2 Voix, pour une lecture

interactive.

Les artistes Patricia Audo (co-fondatrice de L’Ecrit du Son), Jacques

Fournier (directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-

Yvelines) proposeront une lecture de poème, accompagnés par le

musicien Rémy Peray (co-fondateur de l’Ecrit du Son).

La lecture se veut interactive : Les Mots du jardin.

C’est vous qui composez le programme !

Répondez à une énigme sur les mots du jardin, outils ou plantes, fleurs

ou animaux, et choisissez le poème que vous voulez entendre sur le

même thème.

« Que de choses dépendent

d’une rouge brouette

vernie par l’eau de pluie

à coté de blancs poulets »

(William Carlos Williams, trad. William King)

La Chapelle de Clairefontaine Impasse de l’Abbaye 78120 Clairefontaine-en-Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France 0134943987 http://www.lachapelledeclairefontaine.org Centre d’art dédié à la diffusion de la culture géré par l’association du même nom. La Chapelle a été construite en 1959 pour une communauté de sœurs dominicaines et abandonnée depuis leur départ en 1996. La Chapelle a été réhabilitée en centre d’art, inauguré en septembre 2016 et dédié aux arts plastiques, visuels, sonores et vivants. Les actions qui y sont proposées visent une portée éducative et scientifique en valorisant la création artistique et la connaissance, pour proposer l’exploration et l’expérimentation de l’art. Un lieu de recherche, de création et d’exception. La Chapelle est prête à vous accueillir ! 30 minutes depuis la gare de Paris – Montparnasse, jusqu’à Rambouillet et 10 minutes en autobus jusqu’à Clairefontaine. En voiture depuis Paris: par l’A10.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T16:00:00+02:00

2023-07-02T16:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

Bertrand Huet – Tutti