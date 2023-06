Exposition à la Chapelle « Ceci Tuera Cela – Chimères du réel » La Chapelle de Clairefontaine Clairefontaine-en-Yvelines, 1 juillet 2023, Clairefontaine-en-Yvelines.

Exposition à la Chapelle « Ceci Tuera Cela – Chimères du réel » 1 juillet – 27 août La Chapelle de Clairefontaine plein tarif 6 €, tarif réduit 5 €, gratuit pour les moins de 15 ans – les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h

La Chapelle de Clairefontaine a le plaisir de présenter une exposition du photographe Tomas van Houtryve, Ceci Tuera Cela – Chimères du réel, du samedi 3 juin au dimanche 3 septembre 2023.

Engagé depuis plus de dix ans dans une démarche documentaire et critique, le photographe Tomas van Houtryve interroge les bouleversements technologiques qui ont changé nos vies, comme notre rapport à l’image photographique. Automatisation, hyper-connectivité, intelligence artificielle : comment notre perception du réel et de la vérité s’est-elle altérée ?

Tomas van Houtryve est un artiste, photographe et cinéaste dont les oeuvres mêlent journalisme d’investigation, philosophie et métaphores. Connu pour sa maîtrise d’un large éventail de techniques photographiques, allant du collodion humide sur plaque de verre du XIXe siècle à la réalité augmentée et aux drones aériens, il explore dans ses travaux notre rapport à l’identité, à la mémoire et au pouvoir.

La Chapelle de Clairefontaine Impasse de l’Abbaye 78120 Clairefontaine-en-Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France 0134943987 http://www.lachapelledeclairefontaine.org Centre d’art dédié à la diffusion de la culture géré par l’association du même nom. La Chapelle a été construite en 1959 pour une communauté de sœurs dominicaines et abandonnée depuis leur départ en 1996. La Chapelle a été réhabilitée en centre d’art, inauguré en septembre 2016 et dédié aux arts plastiques, visuels, sonores et vivants. Les actions qui y sont proposées visent une portée éducative et scientifique en valorisant la création artistique et la connaissance, pour proposer l’exploration et l’expérimentation de l’art. Un lieu de recherche, de création et d’exception. La Chapelle est prête à vous accueillir ! 30 minutes depuis la gare de Paris – Montparnasse, jusqu’à Rambouillet et 10 minutes en autobus jusqu’à Clairefontaine. En voiture depuis Paris: par l’A10.

