L’atelier Marie-Claire de Marguerite Audoux – Théâtre La chapelle-d’angillon, 4 avril 2020 20:30, La Chapelle-d'Angillon. Samedi 4 avril 2020, 20h30 Sur place 10 € adultes, 5€ tarif réduit 0248734850 L’Atelier de Marie-Claire Rendez-vous le samedi 04 avril à 20h30 ! La compagnie professionnelle des Poupées Russes adapté ce roman à la scène pour rendre hommage à Marguerite Audoux dont le musée se trouve à Sainte-Montaine. Projet territorial la municipalité de Sainte-Montaine a créé ce projet et les Poupées Russes ont recruté quelques acteurs amateurs locaux afin de mettre en avant une troupe capable de donner vie à ce livre ! La chapelle-d’angillon Salle des Fêtes La Chapelle-d’Angillon 18380 La Chapelle-d’Angillon Champ de Foire Cher samedi 4 avril 2020 – 20h30 à 22h30

