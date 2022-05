Balade thématique dans le cadre des Estivales de l’eau La chapelle-d’angillon La Chapelle-d'Angillon Catégories d’évènement: Cher

La Chapelle-d'Angillon

Balade thématique dans le cadre des Estivales de l’eau La chapelle-d’angillon, 29 août 2020 10:00, La Chapelle-d'Angillon. Samedi 29 août 2020, 10h00 Sur place gratuit balade thématique Rendez-vous dès 10h00 pour découvrir les petites bêtes de l’eau près du lavoir de La Chapelle-d’Angillon en compagnie d’une animatrice de Nature 18 dans le cadre des “estivales de l’eau” événement régional. La chapelle-d’angillon Salle des Fêtes La Chapelle-d’Angillon 18380 La Chapelle-d’Angillon Champ de Foire Cher samedi 29 août 2020 – 10h00 à 12h00

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Cher, La Chapelle-d'Angillon Autres Lieu La chapelle-d'angillon Adresse Salle des Fêtes La Chapelle-d'Angillon Ville La Chapelle-d'Angillon lieuville La chapelle-d'angillon La Chapelle-d'Angillon Departement Cher

La chapelle-d'angillon La Chapelle-d'Angillon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-dangillon/

Balade thématique dans le cadre des Estivales de l’eau La chapelle-d’angillon 2020-08-29 was last modified: by Balade thématique dans le cadre des Estivales de l’eau La chapelle-d’angillon La chapelle-d'angillon 29 août 2020 10:00 La Chapelle-d'Angillon La chapelle-d'angillon La Chapelle-d'Angillon

La Chapelle-d'Angillon Cher