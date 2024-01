Théâtre – « François s’appelait Kao » La Chapelle-d’Angillon, samedi 17 février 2024.

Théâtre – « François s'appelait Kao » La Chapelle-d'Angillon Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Au départ, une petite fille d’une petite ville du Berry. A l’école, elle est la porte-parole de Kao, un des six laotiens de sa classe. Trop timide, croit elle, pour répondre lui-même à l’institutrice.

Elle grandit, elle part. Elle voyage. Et elle revient. Kao s’appelle désormais François. Ah bon ? Pourquoi ? Alors elle remonte le fil. Le fil de son histoire, le fil de l’Histoire, le fil de l’Exil.

Du déracinement à l’enracinement, une fresque drôle et émouvante sur l’intense envie de vivre. « Là où l’on sème, il poussera »- proverbe Hmong. Après 3 années de recherche, la Compagnie Poupées Russes retrace l’histoire des Hmongs, peuple persécuté et exilé du Laos, et accueilli en France, notamment à Aubigny-sur-Nère.

10 EUR.

Salle des Fêtes

La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire compagnie.poupeesrusses@gmail.com



