Tareek Life CENTRE CULTUREL NELSON MANDELA, 18 novembre 2023, LA CHAPELLE D ARMENTIERES.

Tareek Life CENTRE CULTUREL NELSON MANDELA. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Centre Culturel Nelson Mandela (L1-1092686) présente ce spectacle En décembre 2018, le grand public découvre Tareek sur M6 en ?nale « LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT ». Ses passages remarqués pendant l’émission le surnomme « Roi de l’improvisation, » Depuis Tareek parcourt la France avec son spectacle « Life « où il parle avec légèreté de sa vie de papa célibataire tout en mêlant actualité et interaction avec son public. Un subtile mélange qui donne un spectacle unique chaque soir. TAREEK cartonne tous les jours à la radio sur Beur FM, on le retrouve aussi tous les vendredis à 8 h 20 dans la matinale de Sud Radio, où il tient une chronique hilarante au côtés de Cécile de Menibus et de Patrick Roger. Il intervient régulièrement dans l’émission Clique sur Canal plus et intègre prochainement l’émission Vendredi tout est permis sur TF1. Le Saviez vous ? Après avoir fait les premières parties de Nawel Madani, Tareek à joué à ses côtés dans le ?lm « C’est tout pour moi », il continuera ensuite au cinéma, en participant au ?lm de Fabrice Eboué « C’est tout pour moi » Numéro de téléphone PMR: 03 20 46 65 31 Tareek Life

CENTRE CULTUREL NELSON MANDELA LA CHAPELLE D ARMENTIERES 331, Route Nationale 59930

24.2

EUR24.2.

