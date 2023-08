Cadastre Napoléonien de La Chapelle Chaussée (et de ses 90 villages) La Chapelle-Chaussée La Chapelle-Chaussée Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Cadastre Napoléonien de La Chapelle Chaussée (et de ses 90 villages)

Découvrez le plan cadastral Napoléonien (photos, faits divers) de la Chapelle Chaussée et de ses 90 villages.

cf. programme JEP 2023 – La Chapelle Chaussée avec ses 90 Villages de 1825 à 2022

Le samedi après-midi et la journée du dimanche.

Exposition interactive des 90 villages de la Chapelle Chaussée en 28 tableaux avec :

– le Cadastre Napoléonien de 1825 comparé avec une photo aérienne de 2022

– ses faits divers et ses particularités

– le détail des recensements de 1841-1896-1936 qui permettront de découvrir la population et leurs métiers et ce par village.

Un montage vidéo, de photos, des lieux dits et autres sera projeté en continu. Le dimanche, des animations complémentaires se dérouleront sur la place de la Mairie : – Ecole d’antan avec dictée 10h30 et 15h

– Fabrication de beurre à l’ancienne.

– Atelier de pain à l’ancienne le matin pour les enfants (ils pourront repartir avec leur pain cuit l’après-midi).

– Atelier sur le plan cadastral.

Retrouvailles à la taverne d’autrefois sur ces 2 journées.

Retrouvailles à la taverne d'autrefois sur ces 2 journées.

Une occasion unique de découvrir la Chapelle Chaussée sur ces 200 ans

Un événement « Coup de cœur 2023 » de la Région Bretagne

JEP 2023 – Voyage dans le temps et retour sur 2 siècles d'histoire dans les 90 villages de la commune.

Rendez-vous Place de la mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

