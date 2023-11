Visite d’entreprise « Laine et Compagnie » à Château-Chervix la Chapelle Château-Chervix, 18 novembre 2023, Château-Chervix.

Château-Chervix,Haute-Vienne

Venez découvrir l’atelier historique de Laine et Compagnie les samedis du mois de juillet. Jessica vous parlera des vieilles machines que nous utilisons, des la chaîne de production, de notre savoir-faire et philosophie d’entreprise et pleins de petits secrets de la fabrication de nos literies naturels en laine de mouton.

Visites de groupe sur demande. Nous proposons également des visites d’entreprise pour les groupes (entre 10 et 15 personnes) Contactez-nous pour plus de renseignemnts..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:00:00. EUR.

la Chapelle

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and visit Laine et Compagnie’s historic workshop on Saturdays in July. Jessica will tell you about the old machines we use, the production line, our know-how and company philosophy, and lots of little secrets about how we make our natural sheep’s wool bedding.

Group tours on request. We also offer company tours for groups (between 10 and 15 people). Contact us for more information.

Venga a visitar el histórico taller de Laine et Compagnie los sábados de julio. Jessica le hablará de las antiguas máquinas que utilizamos, de la cadena de producción, de nuestro saber hacer y de la filosofía de la empresa, así como de muchos pequeños secretos de la fabricación de nuestra ropa de cama de lana natural de oveja.

Visitas para grupos previa solicitud. También ofrecemos visitas a la empresa para grupos (entre 10 y 15 personas). Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Besuchen Sie an den Samstagen im Juli die historische Werkstatt von Laine et Compagnie. Jessica wird Ihnen von den alten Maschinen erzählen, die wir benutzen, von der Produktionskette, von unserem Know-how und unserer Unternehmensphilosophie und von vielen kleinen Geheimnissen bei der Herstellung unserer natürlichen Bettwaren aus Schafwolle.

Gruppenbesuche sind auf Anfrage möglich. Wir bieten auch Betriebsbesichtigungen für Gruppen (zwischen 10 und 15 Personen) an. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Briance Sud Haute-Vienne