Atelier feutre semelles en feutre de de laine « Laine et Compagnie » à Château-Chervix la Chapelle Château-Chervix, 7 octobre 2023, Château-Chervix.

Château-Chervix,Haute-Vienne

Atelier feutrage. Fabriquez vos semelles et emportez les chez vous !

Sur réservation : 05 55 08 25 68. Participation de 20 €.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. .

la Chapelle

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Felting workshop. Make your own soles and take them home!

Reservations required: 05 55 08 25 68. Participation fee: 20 ?

Taller de fieltro. Haz tus propias suelas y llévatelas a casa

Reserva previa: 05 55 08 25 68. Cuota de participación: 20?

Workshop zum Thema Filzen. Stellen Sie Ihre eigenen Sohlen her und nehmen Sie sie mit nach Hause!

Mit Reservierung: 05 55 08 25 68. Teilnahme von 20 ?

