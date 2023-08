Atelier coussin et visite à « Laine et Compagnie » à Château-Chervix la Chapelle Château-Chervix, 2 septembre 2023, Château-Chervix.

Château-Chervix,Haute-Vienne

On commence la saison avec un Atelier Coussin de Sol… Venez fabriquer vous-même votre coussin de sol en laine.

⚠️ Les places sont limitées donc pensez à réserver votre place (05 55 08 25 68 ou contact@laine-et-compagnie.fr).

2023-09-02 fin : 2023-09-02 12:00:00. .

la Chapelle

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



We’re kicking off the season with a Floor Cushion Workshop… Come and make your own wool floor cushion.

?? Places are limited, so remember to reserve your place (05 55 08 25 68 or contact@laine-et-compagnie.fr)

Comenzamos la temporada con un taller de cojines de suelo… Ven y haz tu propio cojín de lana para el suelo.

?? Las plazas son limitadas, así que no olvides reservar tu plaza (05 55 08 25 68 o contact@laine-et-compagnie.fr)

Wir beginnen die Saison mit einem Bodenkissen-Workshop… Kommen Sie und stellen Sie Ihr Bodenkissen aus Wolle selbst her.

?? Die Plätze sind begrenzt, also denken Sie daran, Ihren Platz zu reservieren (05 55 08 25 68 oder contact@laine-et-compagnie.fr)

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne