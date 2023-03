Diplômes Poney 3 / 6 ans La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin Catégories d’Évènement: La Chapelle-Cécelin

Diplômes Poney 3 / 6 ans, 26 avril 2023, La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin. Diplômes Poney 3 / 6 ans 12 rue Albert Haupais La Chapelle-Cécelin Manche

2023-04-26 – 2023-04-26 La Chapelle-Cécelin

Initiation au poney pour les enfants de 3 à 6 ans au Centre équestre de la Chapelle Cécelin. Rendez-vous de 10h30 à 12h au Centre équestre. Règlement à la réservation. Tarif : 50€. Inscription obligatoire auprès de Mme Desmottes au 06 08 55 70 47 ou à caroline.desmottes@orange.fr

