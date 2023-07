Pot d’Accueil à Cajarc la Chapelle Cajarc, 10 juillet 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

L’Office de Tourisme, la mairie, les commerçants, le domaine des Cazelles de Cajarc, les Safraniers du Quercy, vous accueille tous les lundis de l’été pour partager un moment convivial, l’occasion de vous présenter le village et les alentours, les activités proposées durant la période estivale et de partager un verre tous ensemble !.

2023-07-10 18:30:00 fin : 2023-07-10 20:00:00.

la Chapelle

Cajarc 46160 Lot Occitanie



The Tourist Office, the town hall, the shopkeepers, the domain of Cazelles de Cajarc, the Safraniers du Quercy, welcomes you every Monday of the summer to share a friendly moment, the occasion to present you the village and the surroundings, the activities proposed during the summer period and to share a drink all together!

La Oficina de Turismo, el Ayuntamiento, los comerciantes, la hacienda de Cazelles de Cajarc y los Safraniers du Quercy le acogen todos los lunes del verano para compartir un momento de convivencia, una oportunidad para presentar el pueblo y sus alrededores, las actividades que se ofrecen durante el periodo estival y compartir una copa juntos

Das Fremdenverkehrsamt, das Rathaus, die Geschäftsleute, die Domaine des Cazelles de Cajarc und die Safranbäume des Quercy heißen Sie jeden Montag im Sommer willkommen, um gemeinsam einen geselligen Moment zu verbringen. Dies ist die Gelegenheit, Ihnen das Dorf und die Umgebung vorzustellen, die während des Sommers angebotenen Aktivitäten zu präsentieren und gemeinsam ein Glas zu trinken!

