L’Histoire avec une grande H Les Méraux, 17 juillet 2023, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin.

Le pitch : Quel point commun y-a-t-il entre :

Saint Martin, Monsieur Seguin, Sir Alfred Hitchkock , Radio Londres et les Éoliennes !?

Précipitez-vous aux Méraux pour découvrir la dernière création de l’ACIVEM !

Les horaires : Spectacle à 22h30 (dîner champêtre sur réservation à 20h00)..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-22 00:00:00. 11 EUR.

Les Méraux

La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The pitch : What is there in common between :

Saint Martin, Monsieur Seguin, Sir Alfred Hitchkock, Radio London and the Aeolian Islands?

Hurry to the Méraux to discover the latest creation of the ACIVEM!

Times: Show at 10:30 pm (dinner on reservation at 8 pm).

El terreno de juego : ¿Qué hacen :

¿Saint Martin, Monsieur Seguin, Sir Alfred Hitchkock, Radio London y las Islas Eolias?

Acuda al Méraux para descubrir la última creación de ACIVEM

Horarios: Espectáculo a las 22.30 h (cena previa reserva a las 20 h).

Der Pitch: Was haben :

Saint Martin, Monsieur Seguin, Sir Alfred Hitchkock, Radio London und die Windräder!

Besuchen Sie Les Méraux, um die neueste Kreation des ACIVEM zu sehen!

Zeitplan: Aufführung um 22:30 Uhr (Abendessen auf Reservierung um 20:00 Uhr).

