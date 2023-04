Marché, 21 avril 2023, La Chapelle-Baloue. Marché tous les 3eme vendredis de chaque mois de 8h à 13h..

Vendredi 2023-04-21 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-21 13:00:00. . La Chapelle-Baloue 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Market every 3rd Friday of each month from 8am to 1pm. Mercado cada tercer viernes del mes de 8 a 13 horas. Markt an jedem 3. Freitag im Monat von 8 bis 13 Uhr. Mise à jour le 2022-11-09 par OT de Dun le Palestel

