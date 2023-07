Visite spéciale famille au musée de l’Homme de Neandertal La Chapelle-aux-Saints, 12 juillet 2023, La Chapelle-aux-Saints.

La Chapelle-aux-Saints,Corrèze

Visite guidée du musée adaptée aux enfants, suivie des ateliers « art pariétal » et « tir au propulseur ».

Réservation obligatoire au 05 55 91 18 00.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

La Chapelle-aux-Saints 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the museum adapted to children, followed by workshops « cave art » and « shooting with a propeller »

Reservation required at 05 55 91 18 00

Visita guiada al museo adaptada a los niños, seguida de talleres de « arte rupestre » y « tiro de propulsores »

Es necesario reservar en el 05 55 91 18 00

Kinderfreundliche Führung durch das Museum, gefolgt von den Workshops « Höhlenkunst » und « Treibladungsschießen »

Reservierung erforderlich unter 05 55 91 18 00

