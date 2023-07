27ème nuit internationale de la chauve-souris La Chapelle-aux-Naux, 21 juillet 2023, La Chapelle-aux-Naux.

La Chapelle-aux-Naux,Indre-et-Loire

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec l’association Familles rurales et la mairie de la Chapelle-Aux-Naux ont le plaisir d’organiser la Nuit de la chauve-souris qui se déroulera cette année sur la commune de la Chapelle-Aux-Naux..

Vendredi 2023-07-21 19:30:00 fin : 2023-07-21 . .

La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, in partnership with the association Familles rurales and the Mairie de la Chapelle-Aux-Naux, are pleased to organize the Nuit de la chauve-souris (Bat Night), which will take place this year in the commune of La Chapelle-Aux-Naux.

El Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, en colaboración con la asociación Familles rurales y el ayuntamiento de Chapelle-Aux-Naux, se complace en organizar la Noche de los Murciélagos, que este año tendrá lugar en el municipio de Chapelle-Aux-Naux.

Das Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Verein Familles rurales und dem Bürgermeisteramt von La Chapelle-Aux-Naux die Nacht der Fledermaus zu organisieren, die dieses Jahr in der Gemeinde La Chapelle-Aux-Naux stattfindet.

