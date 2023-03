Randonnée Nocturne et Gourmande La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

La Chapelle-aux-Naux

Randonnée Nocturne et Gourmande, 13 mai 2023, La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux. Randonnée Nocturne et Gourmande La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire

2023-05-13 18:00:00 18:00:00 – 2023-05-13 La Chapelle-aux-Naux

Indre-et-Loire La Chapelle-aux-Naux . 8 EUR Participez à notre randonnée nocturne et gourmande spéciale familles organisée par l’APE Chapy-Chapo en RPI Lignières-de-Touraine / La Chapelle-aux-Naux. Moment convivial durant lequel nous vous servirons un repas (entrée, plat, fromages et dessert – boissons comprises) en commençant par un apéritif sur les bords de Loire de la Chapelle-aux-Naux, point de ralliement pour le départ de la marche. Rendez-vous à partir de 18h. Départ randonnée : 18h30 | Distance à parcourir : 10,4 Km

Information et inscription en ligne Participez à notre randonnée nocturne et gourmande spéciale familles organisée par l’APE Chapy-Chapo en RPI Lignières-de-Touraine / La Chapelle-aux-Naux. Moment convivial durant lequel nous vous servirons un repas (entrée, plat, fromages et dessert – boissons comprises) Inscription en ligne chapychapo37130@gmail.com https://bit.ly/3ZDiZTI APE CHAPY CHAPO

La Chapelle-aux-Naux

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, La Chapelle-aux-Naux Autres Lieu La Chapelle-aux-Naux Adresse La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire Ville La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville La Chapelle-aux-Naux

La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-aux-naux la chapelle-aux-naux/

Randonnée Nocturne et Gourmande 2023-05-13 was last modified: by Randonnée Nocturne et Gourmande La Chapelle-aux-Naux 13 mai 2023 Indre-et-Loire La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire

La Chapelle-aux-Naux La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire