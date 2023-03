15ème nuit de la chouette La Chapelle-Aubareil La Chapelle-Aubareil Catégories d’Évènement: Dordogne

15ème nuit de la chouette La Chapelle-Aubareil, 21 mars 2023, La Chapelle-Aubareil. 15ème nuit de la chouette Mardi 21 mars, 19h00 La Chapelle-Aubareil Réservation obligatoire Mardi 21 mars à 19h à la Chapelle-Aubareil (salle de réunion sous le multiple rural dans le bourg face à l’aire de jeux), nous vous proposons une conférence sous forme de quizz sur les rapaces nocturnes suivie d’une balade nocturne à l’écoute des chouettes et hiboux. Cette soirée est proposée en partenariat avec la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale qui a eu lieu sur la Communauté de communes (2022/2023). La Chapelle-Aubareil chapelle aubareil La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.53.51.70.70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

