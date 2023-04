Loto à la Chapelle Aubareil Salle des fêtes, 15 avril 2023, La Chapelle-Aubareil.

Loto organisé par l’Amicale Laïque de la Chapelle Aubareil

1er LOT : 400 € en bons d’achat

2ème LOT : 300 € en bons d’achat

3ème LOT : 150 € en bons d’achat

et de nombreux lots de valeur

Pesée du canard gras

Tombola enfants gratuite

1.50 € le carton

8€ les 6 – 15 € les 12.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

Salle des fêtes

La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Amicale Laïque de la Chapelle Aubareil

1st LOT : 400 ? in vouchers

2nd LOT : 300 ? in vouchers

3rd LOT : 150 ? in vouchers

and many valuable prizes

Weighing of the fattened duck

Free raffle for children

1.50 ? the box

8 ? for 6 – 15 ? for 12

Loto organizado por la Amicale Laïque de la Chapelle Aubareil

1er LOTE: 400€ en vales

2º LOTE: 300€ en vales

3er LOTE: 150€ en vales

y muchos premios valiosos

Pesaje del pato cebado

Sorteo infantil gratuito

1.50€ la caja

8€ para 6 – 15€ para 12

Lotto organisiert von der Amicale Laïque de la Chapelle Aubareil

1. LOT: 400 ? in Einkaufsgutscheinen

2. LOT: 300 ? in Einkaufsgutscheinen

3. LOT: 150 ? in Einkaufsgutscheinen

und viele wertvolle Preise

Wiegen der fetten Ente

Kostenlose Kindertombola

1.50 ? pro Karton

8 ? die 6 – 15 ? die 12

