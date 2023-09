Groove Factory La Chapelle Argence Troyes, 26 octobre 2023, Troyes.

Groove Factory Jeudi 26 octobre, 20h00 La Chapelle Argence 20,00 €

Les musiques traditionnelles ont toujours été le réceptacle des influences de leur époque. Avec la création « Continuum… » Groove Factory, s’inscrit dans cette histoire. L’énergie des accordéons diatoniques, de Cyrille Brotto et Stéphane Milleret, associée aux samples et à la basse de Michaël Fontanella constituent un immense terrain de jeu et d’expérimentation, une nouvelle façon de composer au service de la danse.

Avec :

Cyrille Brotto (accordéon diatonique, composition),

Michaël Fontanella (moog, basse, machines, composition),

Stéphane Milleret (accordéon diatonique, composition).

Ce concert organisé en partenariat avec l’association Folkafon promet un beau terrain de jeu et d’expérimentation, une nouvelle façon de composer au service de la danse !

La Chapelle Argence 20 Boulevard Gambetta, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T22:30:00+02:00

