Apéro quiz Happybiote La chapelle, Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

Apéro quiz Happybiote La chapelle,, 27 juin 2019 18:30, . Jeudi 27 juin 2019, 18h30 Sur place Gratuit sur inscription http://www.eventbrite.fr/e/inscription-apero-quiz-happybiote-63330928512 Testez vos connaissances sur le microbiote Un intestin heureux avec Happybiote, le premier livre de Virginie Gergès, la fondatrice du programme à succès Happybiote, vient de paraître aux Editions First. Pour fêter la sortie de l’ouvrage, Happybiote organise le jeudi 27 juin à Rennes une soirée quiz autour du microbiote, une façon ludique de découvrir la communauté Happybiote. Au programme : présentation du livre, quiz sur le microbiote, buffet Happybiote, dédicaces. Pratique. Jeudi 27 Juin, à partir de 18h30, à La Chapelle, 13 A Quai Ille-et-Rance, 35000 Rennes. Entrée gratuite mais inscription obligatoire (places limitées). Pour s’inscrire : www.eventbrite.fr/e/inscription-apero-quiz-happybiote-63330928512 La chapelle, Quai Ille et Rance 35730 Le Clos Clin Ille-et-Vilaine jeudi 27 juin 2019 – 18h30 à 22h00

Détails Heure : 18:30 - 22:00 Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine Autres Lieu La chapelle, Adresse Quai Ille et Rance lieuville La chapelle, Departement Ille-et-Vilaine

La chapelle, Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Apéro quiz Happybiote La chapelle, 2019-06-27 was last modified: by Apéro quiz Happybiote La chapelle, La chapelle, 27 juin 2019 18:30 La chapelle

Ille-et-Vilaine