Route de la pomme : rando-visite autour de Lubersac La Chapelle Anty Lubersac, 3 août 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Rando-visite autour de la Pomme du Limousin.

En cours de route, une halte est prévue dans un verger le temps d’un rafraîchissement et d’une rapide visite en compagnie du pomiculteur.

En fin de parcours, restauration à l’ombre autour d’un buffet très gourmand et convivial de spécialités locales et aux pommes. Une fois remis des efforts physiques, visite du rucher de Colette Dechaud qui parlera des fleurs mellifères, la vie de la ruche…

– 08:00 : Rendez-vous à la Chapelle Anty (Lubersac)

– 08:30 : Départ Chemin faisant : Visites des vergers d’Annie, Alain et Laurent et rafraîchissement

– 13:00 : Arrivée et buffet gourmand de spécialités locales et aux pommes.

– 15:00 : Visite du rucher de la Panetterie avec Colette.

– 16:00 : Fin

Circuit de 12km – dénivelé : +/-128m

Réservation avant le 29 juillet.

La Chapelle Anty

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A tour of the Limousin apple region.

Along the way, we stop off at an orchard for refreshments and a quick visit with the apple grower.

At the end of the tour, a buffet of local specialities and apples is served in the shade. Once you’ve recovered from your physical exertions, visit Colette Dechaud’s apiary, where she will talk about melliferous flowers and the life of the beehive?

– 08:00: Meet at Chapelle Anty (Lubersac)

– 08:30 : Departure Chemin faisant : Visits to Annie, Alain and Laurent?s orchards and refreshments

– 13:00 : Arrival and gourmet buffet of local specialities and apples.

– 15:00 : Visit to the Panetterie apiary with Colette.

– 16:00 : End

12km circuit – altitude difference: +/-128m

Reservation before July 29

Recorrido por la región de las manzanas de Limousin.

Por el camino, se hará una parada en un huerto para tomar un refresco y realizar una rápida visita en compañía del productor de manzanas.

Al final del recorrido, disfrutaremos de un delicioso bufé de especialidades locales y manzanas a la sombra. Una vez recuperado del esfuerzo físico, podrá visitar el colmenar de Colette Dechaud, que le hablará de las flores melíferas y de la vida de la colmena..

– 08:00: Punto de encuentro en Chapelle Anty (Lubersac)

– 08:30 : Salida Chemin faisant : Visita a los huertos de Annie, Alain y Laurent y refrigerio

– 13:00 : Llegada y buffet gastronómico de especialidades locales y manzanas

– 15:00 : Visita del colmenar Panetterie con Colette.

– 16:00 : Fin de la visita

Circuito de 12 km – desnivel: +/-128m

Reserva antes del 29 de julio

Wanderung mit Besichtigung des Apfels aus dem Limousin.

Unterwegs ist ein Halt in einem Obstgarten vorgesehen, um sich zu erfrischen und den Apfelbauern zu besuchen.

Am Ende der Strecke können Sie sich im Schatten an einem Buffet mit lokalen Spezialitäten und Apfelspezialitäten stärken. Wenn Sie sich von den körperlichen Anstrengungen erholt haben, besuchen Sie den Bienenstock von Colette Dechaud, die über Honigblumen und das Leben im Bienenstock berichtet

– 08:00 : Treffpunkt an der Kapelle Anty (Lubersac)

– 08:30 Uhr: Abfahrt « Chemin faisant »: Besichtigung der Obstplantagen von Annie, Alain und Laurent und Erfrischung

– 13:00: Ankunft und Schlemmerbuffet mit lokalen Spezialitäten und Apfelsorten.

– 15:00: Besuch des Bienenhauses von La Panetterie mit Colette.

– 16:00: Ende

Rundweg von 12 km – Höhenunterschied: +/-128 m

Reservierung vor dem 29. Juli

