Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-08-07 14:00:00

fin : 2024-08-07 16:00:00 . Fabrication d’une maquette de bateau de Loire traditionnel. EUR.

« La Chanterie », boulevard Carnot

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire

