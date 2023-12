Sortie naturaliste accompagnée: elles nichent sur les bancs de sable « La chanterie », boulevard Carnot Jargeau Catégories d’Évènement: Jargeau

Début : Samedi 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-18 12:00:00 Balade Loire : Elles nichent sur les bancs de sable lieu à définir.

Observation et reconnaissance des oiseaux nicheurs des bancs de sable. EUR.

« La chanterie », boulevard Carnot

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire

