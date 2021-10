La chant des Aliennes Les Disquaires, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 18h à 22h

payant

Le chant des Aliennes débarque aux Disquaires pour vous faire découvrir La Frange et Mackenzie Leighton!

Mackenzie Leighton

Dans sa vie de tous les jours, Mackenzie Leighton apprend le métier de fleuriste tout en composant des mélodies douces et des paroles poétiques. Avec une simplicité pleine de fraîcheur et un songwriting précis et remarqué, son premier EP éponyme sorti fin 2017 nous berce dans un univers indie folk au gré de morceaux guitare-voix, dans la tradition de Joni Mitchell, empruntant les pas de Phoebe Bridgers et Julia Jacklin. Son deuxième projet “Tourist(e)” sorti en 2020 marque la transition d’une artiste qui vit et crée entre les cultures, en mélangeant ses racines folk avec une instrumentation plus riche, moderne, laissant sa place au groove. Poursuivant dans cette voie, Mackenzie révèle de façon intime la réalité de sa vie d’expatriée, le cœur des deux côtés de l’Atlantique, et pousse les limites de sa propre identité et des sons qui l’accompagnent dans “Fleuriste” sorti le 25 juin 2021. Comme dit Rolling Stone, Mackenzie Leighton “devrait mettre du soleil dans votre weekend”. Vous émouvoir et vous surprendre sans aucun doute.

La Frange

LaFrange est le projet musical de Zoé Seignouret : Il naît d’histoires d’amour adolescentes et bancales et se concrétise en 2018 à la sortie d’un premier EP intitulé “Save The Date”.

Inspirée de la candeur de Julia Jacklin ou encore de la mélancolie de Adrianne Lenker, LaFrange se réfugie dans sa chambre pour y composer la BO de son cœur. Des compositions acoustiques et intimistes à la fois sombres et dramatiques se déguisent en bleu et laissent place à des sonorités pop-folk et colorées, le tout influencé par ses premiers émois, enfance puis adolescence, souvenirs tourmentés.

En janvier 2021, sort son second EP “Everything’s Fine”.”

LES ALIENNES

L’association féministe et culturelle les Aliennes propulse les femmes sur le devant de la scène depuis 2016 et n’est pas prête de s’arrêter. Pour marquer la rentrée, Les Aliennes vous invitent à un concert-conférence autour des femmes dans la musique en compagnie du collectif Change de Disque, de la musicologue et sociologue Hyacinthe Ravet et de la journaliste Kenza Helal-Hocke.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com http://www.lesaliennes.org https://fb.me/e/2Fojehg0P

