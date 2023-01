La chanson vagabonde – Chansons tropicales Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’Évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

La chanson vagabonde – Chansons tropicales Châteaugiron, 7 avril 2023, Châteaugiron . La chanson vagabonde – Chansons tropicales 16 rue de la Mairie – Ossé Médiathèque l’Odyssée Châteaugiron Ille-et-Vilaine Médiathèque l’Odyssée 16 rue de la Mairie – Ossé

2023-04-07 19:30:00 – 2023-04-07

Médiathèque l’Odyssée 16 rue de la Mairie – Ossé

Châteaugiron

Ille-et-Vilaine Animés par un même goût pour la poésie et les musiques d’ici et d’ailleurs (Musiques Latines et Caribéennes, Java, Bossa Nova, Reggae, Swing, Maloya…), les deux amis musiciens de La Chanson Vagabonde créent un spectacle où se mélangent leurs expériences et leurs influences diverses.

Durée : 45 min http://mediatheques.pcc.bzh/ Médiathèque l’Odyssée 16 rue de la Mairie – Ossé Châteaugiron

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteaugiron, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Châteaugiron Adresse Châteaugiron Ille-et-Vilaine Médiathèque l'Odyssée 16 rue de la Mairie - Ossé Ville Châteaugiron lieuville Médiathèque l'Odyssée 16 rue de la Mairie - Ossé Châteaugiron Departement Ille-et-Vilaine

Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaugiron/

La chanson vagabonde – Chansons tropicales Châteaugiron 2023-04-07 was last modified: by La chanson vagabonde – Chansons tropicales Châteaugiron Châteaugiron 7 avril 2023 16 rue de la Mairie - Ossé Médiathèque l'Odyssée Châteaugiron Ille-et-Vilaine Châteaugiron ille-et-vilaine

Châteaugiron Ille-et-Vilaine