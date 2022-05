La chanson, un objet sonore insolite du cinéma portugais Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

La chanson, un objet sonore insolite du cinéma portugais Château de Fontainebleau,salon des Fleurs, 4 juin 2022, Fontainebleau. La chanson, un objet sonore insolite du cinéma portugais

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, le samedi 4 juin à 15:00

Dans un pays où la culture de masse s’est développée en pleine dictature, les séquences chantées du cinéma portugais ont souvent fait figure de propagande facile ou de creux divertissement. Pourtant, de la fin des années 1920 jusqu’au cinéma contemporain de Miguel Gomes, les refrains populaires et autres fados ont nourri de manière complexe l’imaginaire des spectateurs, parfois à rebours des représentations les plus courantes, partagés entre une prétendue “portugalité” héritée du XIXe siècle et la quête du “pays réel”. _Ce cher mois d’août_ (_Aquele Querido Mes de Agosto_), Miguel Gomes, 2008 © Shellac

Entrée libre

. Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Adresse Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

La chanson, un objet sonore insolite du cinéma portugais Château de Fontainebleau,salon des Fleurs 2022-06-04 was last modified: by La chanson, un objet sonore insolite du cinéma portugais Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Château de Fontainebleau,salon des Fleurs 4 juin 2022 Château de Fontainebleau Fontainebleau salon des Fleurs Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne