2022-07-15 20:30:00 – 2022-07-15

Arudy 64260 EUR 0 0 Directeur de l’ethnopôle occitan CIRDOC,

Jean-Jacques Casteret est aussi docteur en

ethnomusicologie. Son terrain de prédilection

qu’il explore depuis des années : la polyphonie de

tradition orale que l’on retrouve aux quatre coins du

monde mais qui est particulièrement développée

dans les Pyrénées Gasconnes. Vous découvrirez

l’histoire de cette pratique qui a su se transmettre

