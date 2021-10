Toulouse Théâtre Sorano Haute-Garonne, Toulouse La Chanson Théâtre Sorano Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Chanson Théâtre Sorano, 7 décembre 2021, Toulouse. La Chanson

du mardi 7 décembre au jeudi 9 décembre à Théâtre Sorano

**Théâtre – Tiphaine Raffier / Cie La femme coupée en deux ** Le Val d’Europe à Marne-la-Vallée est né d’un pari fou, celui de créer un parc d’attractions plus une ville. Cet empire de carton-pâte, de dessins animés grandeur nature, n’est qu’un décor. Pourtant des gens vivent à l’ombre du château de la Belle au Bois Dormant. Trois amies d’enfance s’y réunissent chaque jeudi soir, dans une salle d’un centre social, pour répéter inlassablement des chansons d’Abba. Elles sont sélectionnées pour un concours de sosies. Calées au millimètre par Barbara, les chorégraphies sont de pâles copies de celle du groupe pop des années 70 … Si Jessica suit maladroitement les indications, Pauline quant à elle déclare avoir enfin trouvé un but dans sa vie : écrire ses propres chansons. Confrontée à une réalité inconnue, celle de l’expression de soi et de sa propre créativité débarrassée de toute référence, Pauline emmène le trio sur un territoire inconnu… Une fable galvanisante, cruelle et naïve, drôle et tragique sur notre société du paraître. _Tiphaine Raffier présentera également « La réponse des hommes » du 9 au 11 mars 2022 au ThéâtredelaCité._ ### Infos Pratiques : * Les 7, 8, & 9 décembre à 20h * Durée : 1h25

Tarifs : 8€ à 22€

Culture Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T20:00:00 2021-12-07T21:25:00;2021-12-08T20:00:00 2021-12-08T21:25:00;2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T21:25:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre Sorano Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre Sorano Toulouse