« La chanson politique de Colette Magny »

Librairie Publico – Paris, le mercredi 20 avril à 20:00

Chanteuse et compositrice, Colette Magny a, très tôt, refusé la carrière dans le show-business pour choisir l’engagement politique et la recherche musicale. Blues, free jazz, collage, anti-poésie, voix parlée, chanson-enquête. Véritables documents historiques et poétiques, on entend dans ses créations l’histoire des luttes. Lila Tamazit ( du Trio Lila Tamazit ) interprétera à cappella quelques titres de Colette Magny ​[http://www.librairie-publico.info/?p=6516](http://www.librairie-publico.info/?p=6516) Ciné de la Commune | En présence de son réalisateur : Yves Marie Mahé et de Périne Magny (sous réserve) | et Lila Tamazit (à cappella ) Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T20:00:00 2022-04-20T23:00:00

Librairie Publico - Paris
145 rue amelot 75011 paris
Paris

