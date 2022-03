La chanson, matière à danser 1939-1945 Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

La chanson, matière à danser 1939-1945 Bourges, 23 mars 2022, Bourges. La chanson, matière à danser 1939-1945 Bourges

2022-03-23 – 2022-03-23

Bourges Cher A l’amphithéâtre des Archives départementales de Bourges (entrée libre) : la chanson, matière à danser 1939-1945, par Jean-Paul Le Maguet et l’historien-accordéoniste et chanteur Raphaël Chotard direction.archives@departement18.fr +33 2 48 55 82 60 https://www.archives18.fr/informations-pratiques/actualites/dernieres-actualites/vous-nirez-plus-danser–les-bals-clandestins-1939-1945 Archives départementales 18

Bourges

dernière mise à jour : 2022-03-17 par OT BOURGES

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

La chanson, matière à danser 1939-1945 Bourges 2022-03-23 was last modified: by La chanson, matière à danser 1939-1945 Bourges Bourges 23 mars 2022 bourges cher

Bourges Cher