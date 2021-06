Chaillac Chaillac Chaillac, Indre La chanson là Chaillac Chaillac Catégories d’évènement: Chaillac

Chaillac Indre Spectacle par Eric Laurent dans le cadre de musique et théâtre au pays.

Spectacle par Eric Laurent dans le cadre de musique et théâtre au pays.

Dans « La chanson là ! » – où il fait là plutôt appel à ses qualités d'interprète – c'est tout un spectacle de reprises qu'Eric Laurent consacre à la chanson dite à texte et d'expression. Des incontournables comme Léo Ferré, Jacques Brel, Georges Brassens… y sont bien sûr mis à l'honneur, mais d'autres chanteurs, malheureusement moins connus – ou tout au moins très ignorés par les médias – comme Allain Leprest, Jean Vasca, Jacques Bertin, JeHaN, Bernard Joyet, Jean-Marc Le Bihan, François Béranger… y ont également droit de cité. Suite à une demande récurrente de son public, Éric Laurent a aussi le plaisir de vous chanter quelques-unes de ses compositions.

dernière mise à jour : 2021-06-16

