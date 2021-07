La chanson de Walther Obersteinbach, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Obersteinbach.

La chanson de Walther 2021-07-25 16:00:00 – 2021-07-25 18:00:00

Obersteinbach 67510 Obersteinbach

Le Cercle Histoire et Culture Franco-Allemand de Wengelsbach vous plongera en musique dans la poésie de la fameuse chanson de Walther et présentera le contexte historique de la légende en français et en allemand. Animation gratuite suivie d’une petite collation payante.

+33 6 08 77 62 81

