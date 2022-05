La Chanson de Lisbonne de José Cottinelli Telmo Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Deuxième long métrage sonore portugais ponctué de savoureux numéros musicaux, _La Chanson de Lisbonne_ est la plus réussie des comédies populaires tournées dans les années 30-40, en pleine instauration de l’Estado Novo. José Cottinelli Telmo, par ailleurs éminent architecte lié au modernisme, a réuni autour de lui toute l’avant-garde artistique de l’époque, offrant notamment à Manoel de Oliveira, déjà cinéaste, un petit rôle. Avec Vasco Santana, Beatriz Costa, António Silva En collaboration avec la Cinémathèque portugaise _La Chanson de Lisbonne_ (_A Canção de Lisboa_), José Cottinelli Telmo, 1933 © Cinemateca Portuguesa

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

