La chanson de la pluie, c’est une histoire de gratitude, de bonheur et de nature. L’histoire commence un jour de pluie. Dans la ville, les passants moroses et pressés évitent à grandes enjambées de mouiller leurs chaussures. Sautillant gaiement parmi eux, une petite fille danse avec son parapluie et saute à pieds joints dans les flaques ! Elle guette la surprise au détour du chemin, et c’est avec émerveillement qu’elle aperçoit un renard. La petite bête rousse cueille des gouttes de pluie avec un sac plastique troué ! L’enfant décide de l’aider à récolter le précieux liquide qui manque si cruellement aux fleurs de ses collines. Le temps est compté, avant qu’elles ne meurent. Main dans la main, renard et petite fille partagent avec enthousiasme une quête qui va souder leur amitié. Adapté de l’œuvre de la réalisatrice de film d’animation Yawen Zheng, ce spectacle tout en douceur mêle vidéo, danse, mime et quelques paroles.

