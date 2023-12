Visite guidée au Château de Ventadour La Chanselve Moustier-Ventadour, 1 juillet 2024 15:00, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

Du haut de son éperon rocheux, les vestiges du château de Ventadour vous invitent à un voyage au cœur du Moyen- Âge et de la poésie courtoise. Découvrez ce site étonnant, son histoire, ses puissants seigneurs et l’art trobar en compagnie de nos guides.

À 15h du mardi au jeudi.

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant et gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements et réservations au 05 55 93 04 34..

2024-07-01 fin : 2024-08-31 . EUR.

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From the top of its rocky spur, the remains of the Château de Ventadour invite you to take a trip back to the Middle Ages and courtly poetry. Discover this astonishing site, its history, its powerful lords and the art of trobar in the company of our guides.

At 3pm, Tuesday to Thursday.

Admission: 5/adult, 3/child and free for children under 6.

Information and reservations on 05 55 93 04 34.

Desde lo alto de su peñasco, los restos del castillo de Ventadour le invitan a un viaje al corazón de la Edad Media y de la poesía cortesana. Descubra este asombroso lugar, su historia, sus poderosos señores y el arte de la trobarria en compañía de nuestros guías.

A las 15:00 h, de martes a jueves.

Entrada: 5 ¤/adulto, 3 ¤/niño y gratuita para los menores de 6 años.

Información y reservas en el 05 55 93 04 34.

Die Überreste des Schlosses von Ventadour liegen auf einem Felsvorsprung und laden Sie zu einer Reise ins Mittelalter und in die Welt der höfischen Poesie ein. Entdecken Sie diese erstaunliche Stätte, ihre Geschichte, ihre mächtigen Herrscher und die Kunst der Trobar mit unseren Führern.

Um 15 Uhr von Dienstag bis Donnerstag.

Eintrittspreise: 5/Erwachsene, 3/Kind und kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Informationen und Reservierungen unter 05 55 93 04 34.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières