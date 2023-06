La table au temps de Bernat de Ventadorn au Château de Ventadour La Chanselve Moustier-Ventadour, 24 octobre 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

La table au temps de Bernat de Ventadorn/ La sopa dau temps daus Ventadorns

Découvrez l’alimentation en Limousin au fil des siècles à deux voix, Français et Occitan.

Animation proposé par le Pays d’Art et d’Histoire et l’Institut d’Etudes Occitanes.

Animation tous public.

À 15h. Tarifs : 5 €/adulte et 3€ par enfant , gratuit pour les moins de 6 ans.

Sur réservation au 05 55 93 04 34..

2023-10-24 à ; fin : 2023-10-24 . EUR.

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



La table au temps de Bernat de Ventadorn/ La sopa dau temps daus Ventadorns

Discover food in Limousin over the centuries in two voices, French and Occitan.

Presented by the Pays d’Art et d’Histoire and the Institut d’Etudes Occitanes.

Open to all.

At 3pm. Price: 5 ?/adult and 3? per child, free for children under 6.

Bookings required on 05 55 93 04 34.

La table au temps de Bernat de Ventadorn/ La mesa en tiempos de Bernat de Ventadorn/ La sopa dau temps daus Ventadorns

Descubra la gastronomía del Lemosín a lo largo de los siglos a dos voces, francesa y occitana.

Organizado por el Pays d’Art et d’Histoire y el Institut d’Etudes Occitanes.

Abierto a todos.

A las 15:00 h. Entrada: 5 euros por adulto y 3 euros por niño, gratis para los menores de 6 años.

Reserva previa en el 05 55 93 04 34.

Der Tisch zur Zeit von Bernat de Ventadorn/ La sopa dau temps daus Ventadorns

Entdecken Sie die Ernährung im Limousin im Laufe der Jahrhunderte mit zwei Stimmen, Französisch und Okzitanisch.

Diese Veranstaltung wird vom Pays d’Art et d’Histoire und dem Institut d’Etudes Occitanes angeboten.

Veranstaltung für alle Altersgruppen.

Um 15 Uhr. Tarife: 5 ?/Erwachsener und 3? pro Kind, kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Reservierung erforderlich unter 05 55 93 04 34.

