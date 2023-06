Camp médiéval au château de Ventadour La Chanselve Moustier-Ventadour, 5 août 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

Découvrez la vie au Moyen-Âge avec une joyeuse troupe qui partagera avec toi moultes besognes !

Défilé, présentation d’armes, combats médiévaux, torture au moyen-âge, tournoi pour les enfants, cuisine… sont proposés par l’association Compaings et Commères. Démonstration et initiation aux danses du Moyen-âge samedi par la compagnie l’Arbre fée le samedi 05 août. Découverte de la fauconnerie et présentation de rapaces avec l’association les grandes ailes corréziennes le dimanche 06 août.

Tarifs : 5€/adulte, 3€/enfants et gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements au 05 55 93 04 34..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-06 18:00:00. EUR.

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover life in the Middle Ages with a merry troupe who will share many a task with you!

Parade, weapons presentation, medieval combat, medieval torture, children’s tournament, cooking… all offered by the Compaings et Commères association. Demonstration and initiation to medieval dances by the Arbre Fée company on Saturday, August 05. Discovery of falconry and presentation of birds of prey by the association les grandes ailes corréziennes on Sunday, August 06.

Prices: 5/adult, 3/children and free for children under 6.

Information on 05 55 93 04 34.

Descubra la vida en la Edad Media con una alegre compañía que compartirá con usted muchas tareas

Desfiles, demostraciones de armas, combates medievales, torturas en la Edad Media, torneos para niños, cocina… todo ello a cargo de la asociación Compaings et Commères. Demostración e iniciación a las danzas medievales a cargo de la compañía Arbre Fée, el sábado 5 de agosto. Iniciación a la cetrería y presentación de aves rapaces por la asociación les grandes ailes corréziennes el domingo 06 de agosto.

Entrada: 5€/adulto, 3€/niños y gratuita para los menores de 6 años.

Información en el 05 55 93 04 34.

Entdecke das Leben im Mittelalter mit einer fröhlichen Truppe, die viele Aufgaben mit dir teilen wird!

Umzüge, Waffenvorführungen, mittelalterliche Kämpfe, Folter im Mittelalter, ein Turnier für Kinder, Kochen… werden von der Vereinigung Compaings et Commères angeboten. Vorführung und Einführung in mittelalterliche Tänze am Samstag durch die Compagnie l’Arbre fée am Samstag, den 05. August. Entdeckung der Falknerei und Vorführung von Raubvögeln mit dem Verein les grandes ailes corréziennes am Sonntag, den 06. August.

Preise: 5 Euro/Erwachsener, 3 Euro/Kind und kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Informationen unter 05 55 93 04 34.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières