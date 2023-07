« Festival de la Luzège : Peer Gynt » au Château de Ventadour La Chanselve Moustier-Ventadour, 1 août 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

Festival de la Luzège : Peer Gynt. Peer Gynt raconte l’histoire d’un jeune homme menteur rêveur, détestable et attachant…

Après s’être fait chasser de la société dans laquelle il vivait, après avoir abandonné l’être aimée, il partira à la recherche de lui-même lors d’un voyage fantastique à travers le monde.

Ouverture du site 19h30, spectacle à 21h.

Tarif libre à partir de 5 € et gratuit pour les moins de 8 ans.

Réservation au 06 12 40 05 94 ou www.luzege.fr..

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Festival de la Luzège: Peer Gynt. Peer Gynt tells the story of a young liar, dreamer, detestable and endearing…

After being expelled from the society in which he lived, and abandoning the person he loved, he sets off in search of himself on a fantastic voyage around the world.

Opening at 7:30pm, show at 9pm.

Free admission from 5? and free for children under 8.

Reservations on 06 12 40 05 94 or www.luzege.fr.

Festival de la Luzège: Peer Gynt. Peer Gynt cuenta la historia de un joven mentiroso, soñador, detestable y entrañable…

Tras ser expulsado de la sociedad en la que vivía y abandonar a la persona que amaba, parte en busca de sí mismo en un fantástico viaje a través del mundo.

Apertura a las 19.30 h, espectáculo a las 21.00 h.

Entrada gratuita a partir de 5 años y medio y menores de 8 años.

Reservas en el 06 12 40 05 94 o en www.luzege.fr.

Festival de la Luzège: Peer Gynt. Peer Gynt erzählt die Geschichte eines verträumten, lügenden jungen Mannes, der verabscheuungswürdig und liebenswert ist…

Nachdem er aus der Gesellschaft, in der er lebte, vertrieben wurde, nachdem er die Geliebte verlassen hatte, wird er sich auf einer fantastischen Reise durch die Welt auf die Suche nach sich selbst begeben.

Eröffnung des Geländes 19:30 Uhr, Aufführung um 21:00 Uhr.

Freier Eintritt ab 5 ? und kostenlos für Kinder unter 8 Jahren.

Reservierung unter 06 12 40 05 94 oder www.luzege.fr.

