Chasse au trésor au Château de Ventadour La Chanselve Moustier-Ventadour, 26 juillet 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

Il se raconte que Geoffroy Tête Noire a laissé son trésor dans la Château…Sauras-tu le retrouver !

À 11h00. À partir de 8 ans.

Pour les enfants de 8-12 ans. Animé par le Pays d’Art et d’Histoire.

Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



It’s said that Geoffroy Tête Noire left his treasure in the Château…Can you find it?

At 11:00 am. Ages 8 and up.

For children aged 8-12. Organized by the Pays d’Art et d’Histoire.

Reservations required on 05 55 93 04 34.

Se dice que Geoffroy Tête Noire dejó su tesoro en el Château… ¿Podrás encontrarlo?

A las 11h. A partir de 8 años.

Para niños de 8 a 12 años. Organizado por el Pays d’Art et d’Histoire.

Imprescindible reservar en el 05 55 93 04 34.

Es wird erzählt, dass Geoffroy Schwarzkopf seinen Schatz in der Burg zurückgelassen hat… Kannst du ihn finden?

11.00 Uhr. Ab 8 Jahren.

Für Kinder von 8-12 Jahren. Animiert vom Pays d’Art et d’Histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Reservierung erforderlich unter 05 55 93 04 34.

