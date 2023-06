Enquête Archéologique au château de Ventadour La Chanselve Moustier-Ventadour, 19 juillet 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

La tombe du terrible Geoffroy tête noire a été pillée. Récolte les indices et démasque le coupable.

À 11h. Enquête pour les enfants de 8 à 12 ans, animée par le Pays d’Art et d’Histoire.

Tarifs : 3€/enfant, 5€/adulte accompagnant.

Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 . EUR.

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The tomb of the terrible Geoffroy tête noire has been looted. Collect the clues and unmask the culprit.

At 11 a.m. Inquiry for children aged 8 to 12, led by the Pays d’Art et d’Histoire.

Price: 3/child, 5/accompanying adult.

Reservations required on 05 55 93 04 34.

La tumba del terrible Geoffrey Cabeza Negra ha sido saqueada. Reúne las pistas y desenmascara al culpable.

A las 11h. Una investigación para niños de 8 a 12 años, dirigida por el Pays d’Art et d’Histoire.

Precio: 3 euros/niño, 5 euros/adulto acompañante.

Imprescindible reservar en el 05 55 93 04 34.

Das Grab des schrecklichen Geoffroy Schwarzkopf wurde geplündert. Sammle Hinweise und entlarve den Täter.

11 Uhr. Ermittlungen für Kinder von 8 bis 12 Jahren, geleitet vom Pays d’Art et d’Histoire.

Preis: 3 Kinder, 5 Erwachsene in Begleitung.

Reservierung erforderlich unter 05 55 93 04 34.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières