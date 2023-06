Les saveurs médiévales au château de Ventadour La Chanselve Moustier-Ventadour, 14 juillet 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

Les saveurs médiévales au Château de Ventadour.

Découvrez ce que l’on mangeait au Château de Ventadour au Moyen-Âge.

Animé par le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

À 11H00. Tarifs : 5€/adulte, 3€ de 6 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34..

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Medieval flavors at Château de Ventadour.

Discover what people ate at Château de Ventadour in the Middle Ages.

Organized by the Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

AT 11:00 AM. Price: 5€/adult, 3€ for children aged 6 to 16. Free for children under 6.

Reservations required on 05 55 93 04 34.

Sabores medievales en el castillo de Ventadour.

Descubra lo que se comía en el castillo de Ventadour en la Edad Media.

Organizado por el Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

A LAS 11H. Entrada: 5 euros por adulto, 3 euros para niños de 6 a 16 años. Gratuita para los menores de 6 años.

Imprescindible reservar en el 05 55 93 04 34.

Mittelalterliche Geschmäcker im Château de Ventadour.

Entdecken Sie, was man im Schloss von Ventadour im Mittelalter gegessen hat.

Animiert vom Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

11.00 UHR. Preis: 5 Euro pro Erwachsener, 3 Euro für Kinder von 6 bis 16 Jahren. Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Reservierung erforderlich unter 05 55 93 04 34.

