Atelier « Drôles de bêtes » au Château de Ventadour La Chanselve Moustier-Ventadour, 12 juillet 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

Passe un moment parmi les licornes, griffons et basilics…et repars avec ta création !

À 11h00. Activités pour les enfants de 4 à 8 ans animé par le Pays d’Art et d’Histoire.

3€/enfant, 5€/adulte accompagnant.

Sur réservation au 05 55 93 04 34..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Spend a moment among the unicorns, griffins and basilisks…and leave with your own creation!

At 11:00 am. Activities for children aged 4 to 8, led by the Pays d’Art et d’Histoire.

3/child, 5/accompanying adult.

Bookings required on 05 55 93 04 34.

Pase un rato entre unicornios, grifos y basiliscos… ¡y llévese su creación a casa!

A las 11h. Actividades para niños de 4 a 8 años, animadas por el Pays d’Art et d’Histoire.

3 ¤/niño, 5 ¤/adulto acompañante.

Reserva obligatoria en el 05 55 93 04 34.

Verbringe einen Moment zwischen Einhörnern, Greifen und Basilisken…und nimm deine Kreation mit nach Hause!

11:00 Uhr. Aktivitäten für Kinder von 4 bis 8 Jahren unter der Leitung des Pays d’Art et d’Histoire.

3?/Kind, 5?/Erwachsener in Begleitung.

Reservierung erforderlich unter 05 55 93 04 34.

