Des Troubadours au Château de Ventadour La Chanselve Moustier-Ventadour, 7 juillet 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

Des Troubadours à Ventadour

Pourquoi parle-t-on de Troubadours à Ventadour? Découvrez les liens entre le Château et les Troubadours, ces poètes occitans du Limousin au Moyen-Âge.

Visite thématique animé par le Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

À 11H00. Tarifs : 5€ /adulte et 3 €/ de 6 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Sur réservation au 05 55 93 04 34..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

La Chanselve

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Troubadours in Ventadour

Why do we talk about Troubadours in Ventadour? Discover the links between the Château and the Troubadours, the Occitan poets of the Limousin region in the Middle Ages.

Thematic tour led by the Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

AT 11:00 AM. Admission: 5? per adult and 3? per child aged 6 to 16. Free for children under 6.

Reservations required on 05 55 93 04 34.

Trovadores en Ventadour

¿Por qué hablamos de los Trovadores en Ventadour? Descubra los vínculos entre el castillo y los Trovadores, poetas occitanos de la región del Lemosín en la Edad Media.

Visita temática animada por el Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

A LAS 11H. Entrada: 5 euros para los adultos y 3 euros para los niños de 6 a 16 años. Gratuita para los menores de 6 años.

Reserva obligatoria en el 05 55 93 04 34.

Von den Troubadours in Ventadour

Warum spricht man in Ventadour von Troubadours? Entdecken Sie die Verbindung zwischen dem Schloss und den Troubadours, den okzitanischen Dichtern aus dem Limousin im Mittelalter.

Thematische Führung unter der Leitung des Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

UM 11 UHR. Preis: 5 Euro pro Erwachsener und 3 Euro pro Kind von 6 bis 16 Jahren. Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren.

Reservierung erforderlich unter 05 55 93 04 34.

Mise à jour le 2023-06-23 par Corrèze Tourisme