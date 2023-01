LA CHANDELOURS Louhans Louhans Louhans Catégories d’Évènement: Louhans

2023-02-04 – 2023-02-05

Musée de l’Ours 452 A rue des écoles

Louhans

Saône-et-Loire Louhans 2 2 EUR La Chandelours est la Chandeleur de nos anciens.

Rdv au musée de l’ours les 04 et 05 février à 15h.

Une entrée=une crêpe gratuite.

Inscription au 06 19 03 13 97. museedelours@orange.fr Musée de l’Ours 452 A rue des écoles Louhans

