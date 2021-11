Moyenmoutier Moyenmoutier Moyenmoutier, Vosges LA CHANDELEUR EN FOLIE Moyenmoutier Moyenmoutier Catégories d’évènement: Moyenmoutier

Vosges

LA CHANDELEUR EN FOLIE Moyenmoutier, 30 janvier 2022, Moyenmoutier. LA CHANDELEUR EN FOLIE Moyenmoutier

2022-01-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-01-30 18:00:00 18:00:00

Moyenmoutier Vosges Moyenmoutier Des exposants, du miel et des crêpes à déguster ! Une animation proposée par l’association Arlequin. arlequin88420@gmail.com +33 6 27 96 88 64 Ass Arlequin

Moyenmoutier

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Moyenmoutier, Vosges Autres Lieu Moyenmoutier Adresse Ville Moyenmoutier lieuville Moyenmoutier