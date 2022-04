La chance sourit à madame Nikuko / Avant-première Cinéma Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

**SAMEDI 23 AVRIL à 16h / Avant-première** Un film d’Ayumu Watanabe / Japon / 2022 / 1h37 Animation à partir de 10 ans **Résumé :** Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre – un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

7,50€, 6€

La nouvelle pépite d’Ayumu Watanabe en avant-première au Méjan ! Cinéma Le Méjan Actes Sud 23 place Nina Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

