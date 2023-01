TINTA’MARS : ENTRAILLES La champignonnière Changey Catégories d’Évènement: Changey

TINTA'MARS : ENTRAILLES Samedi 11 mars, 19h00 La champignonnière

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Cie La Carotte – Spectacle du 35e festival Tinta’mars La champignonnière 52360 Changey Changey 52360 Haute-Marne Grand Est Elles sont trois, venues de nulle part, sans passé ni futur. Pour passer le temps, elles se racontent des histoires. Toujours les mêmes, ancestrales et fondatrices, qui nous raccrochent à une histoire commune qui en dit long sur ces satanés humains aux prises avec leurs démons imaginaires, et les autres, aussi, bien réels ceux-là…

Mais que deviendraient ces mythes, ces contes rituels et sans pitié, passés à la moulinette des clowns ? Tinta’bar à l’issue de la représentation – Formule repas à 10€.

Réservations indispensables.

