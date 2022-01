La Champagne de Méron Place de l’Église de Méron Montreuil-Bellay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay

La Champagne de Méron Place de l’Église de Méron, 1 mai 2022, Montreuil-Bellay. La Champagne de Méron

Place de l’Église de Méron, le dimanche 1 mai à 09:00

_En partenariat avec Paysan de Nature_ La Champagne de Méron est un site d’un grand intérêt ornithologique, le dernier de la région à accueillir l’Outarde canepetière. On y retrouve aussi L’oedicnème criard, le Courlis cendré, les 3 espèces de busards et des richesses botaniques originales. _Prévoir un pique-nique._

Réservation recommandée ; clôture des inscriptions le vendredi 29 avril avant 16h

Une animation proposée par la LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature Place de l’Église de Méron Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Autres Lieu Place de l’Église de Méron Adresse Montreuil-Bellay Ville Montreuil-Bellay lieuville Place de l’Église de Méron Montreuil-Bellay Departement Maine-et-Loire

Place de l’Église de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil-bellay/