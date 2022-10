La Champagne au Patrimoine mondial de l’Unesco, l’expo Hautvillers, 10 novembre 2022, Hautvillers.

Retrouvez MA CHAMPAGNE AU PATRIMOINE MONDIAL, L’EXPO à la salle des Fêtes d’Hautvillers du 10 novembre au 21 novembre

Cette exposition temporaire sera visible du 10 novembre au 21 novembre à la salle des Fêtes d’Hautvillers. « Ma Champagne au Patrimoine Mondial, l’Expo » est une exposition immersive qui vous permettra de découvrir et comprendre l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’Expo est divisée en 6 mobiliers, avec des vocations différentes :

-Une banque d’accueil où on explique la Valeur Universelle Exceptionnelle, les critères de l’inscription, les sites cœurs et la zone d’engagement, avec écran tactile, quizz, etc.

-Une carte en volume pour montrer comment s’est construit le territoire, bien faire percevoir les notions de paysage vertical, de relief, de terroir, de craie, tous ces éléments qui influent sur le vin et donnent sa spécificité à la Champagne.

-Un totem avec une partie qui accueille des fiches thématiques, une partie qui crée une immersion dans l’univers du Champagne par les odeurs et le toucher et une partie qui, à travers un grand feuilletoir, illustre la notion de célébration et de source d’inspiration artistique du Champagne.

-Une partie dédiée aux enfants, avec des thématiques sous forme de jeu : un jeu de magnets pour construire sa propre maison de prestige, un jeu de type « qui est-ce » où il faut deviner des lieux, des personnages, des moments, des outils.

-Un photocall qui permet aux visiteurs de poser dans un univers cabaret d’entre-deux-guerres, avec des silhouettes découpées et des accessoires.

-Finalement un casque sonore avec un concepteur sonore. Il diffuse des bruits de travaux dans la vigne, dans les caves, des extraits de films, des citations littéraires, etc. C’est un peu la bande-son de l’esprit de la Champagne.

Horaires d’ouverture de l’exposition : du jeudi 10 au lundi 21 novembre, accès libre de 14h à 19h. Autres disponibilités sur rendez-vous à la demande auprès de la Mairie d’Hautvillers (mairie@hautvillers.fr).

Dates à retenir : Conférence sur l’inscription de la Champagne au Patrimoine mondial de l’Unesco le samedi 19 novembre à 15 heures

Afin de vous réserver le meilleur accueil, nous vous remercions de nous informer de votre venue afin d’organiser au mieux le turn-over des différents groupes.

+33 3 26 59 40 19

Hautvillers

